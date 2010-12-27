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Wizz Air запускает ежедневные рейсы из Лондона в Петербург
Сегодня, 7:40
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lesjasap

Wizz Air запускает ежедневные рейсы из Лондона в Петербург

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Первый самолет из Великобритании приземлится уже сегодня.

Из Лондона в Петербург будут курсировать самолеты лоукостера Wizz Air UK. Первый рейс приземлится на территорию России уже первого октября. Также авиаперевозчик запускает маршрут от Лондона до Москвы. Об этом сообщили представители пресс-службы компании. 

Известно, что рейсы будут осуществляться ежедневно, по одному в каждую сторону. Стоимость одного билета будет равняться от 29.99 евро. Отмечается, что рейсы из столицы России обойдутся пассажирам в два раза дешевле, чем из Северной столицы. Самолеты будут вмещать 320 пассажиров.

Напомним, что в 2017 году лоукостер запустил маршрут из Петербурга в Будапешт. Перевозчик также занимается полетами из Венгрии в Москву и Казань. 

Ранее Piter.tv писал о том, что небо Петербурга откроют для привлечения богатых иностранцев.

Фото: Piter.tv
 

Теги: wizz air, лондон, рейс
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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