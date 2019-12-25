Windows 11 лишится важной функции

Новая операционная система была представлена в июне этого года.

Новая операционная система Windows 11 была лишена некоторых функций. О проблемах в работе с панелью задач сообщает Windows Latest.

Так, использовать панель задач нельзя нигде, кроме как внизу экрана. Нельзя будет также перетаскивать ярлыки приложений для закрепления их в рабочей среде. Пользователи не смогут перемещать файл через ярлык приложения.

Отмечается, что такие нововведения пользователям предварительной версии новой ОС не понравились. В корпорации Microsoft подтвердили, что эти функции были отключены, но пообещали прислушаться к мнению.

Напомним, что новую ОС Microsoft представила в июне этого года. Релиз может состояться уже в октябре.

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