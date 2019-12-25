Всё больше людей используют приложение для длительных аудио- и видеозвонков.

WhatsApp обновил возможности десктопного приложения — теперь в нём доступны звонки. Об этом сообщается в блоге компании.

Теперь вы можете звонить контактам в приложении WhatsApp для компьютеров по аудио- или видеосвязи. цитата из блога мессенджера

В компании отмечают, что всё больше людей используют приложение для длительных аудио- и видеозвонков. Например, 31 декабря был установлен рекорд - 1,4 миллиарда звонков за день.

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