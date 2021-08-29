Блогер показал, как должна выглядеть Warcraft 3 Reforged на движке Unreal Engine 5

Автор не собирается выкладывать полноценную игру в открытый доступ.

Автор YouTube-канала AXCEL опубликовал видео с демонстрацией фанатского ремастера игры Warcraft 3 Reforged на движке Unreal Engine 5.

По словам создателя сборки, он не собирается ее выкладывать в открытый доступ по завершении проекта, однако, вскоре выйдет очередное видео с полноценным геймплеем на ПК с видеокартами RTX 3080/RTX 3090.

Напомним ремейк/ремастер игры Warcraft 3: Reign of Chaos под названием Warcraft 3 Reforged вышел в прошлом году. Разработчики обещали новый движок и улучшенную графику, но фанаты серии и критики пришли в разочарование.

Ранее американская компания-разработчик компьютерных игр Voliton представила новую серию боевика Saints Row.

Видео: Youtube/AXCEL