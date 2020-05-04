Американская студия Voliton представила новую игру-боевик Saints Row

Для перемещения по виртуальным районам игроки будут использовать машины, скутеры, самолеты, вертолеты, вингсьюты и ховерборды.

Американская компания-разработчик компьютерных игр Voliton представила новую серию боевика Saints Row. В презентации участвовало и британское издательство Deep Silver.

Игра посвящена истории четырех друзей - Нины, Кевина, Элаи и Боссе. Компания мечтает создать криминальную империю, в которой важную часть играет страховое мошенничество. В виртуальном пространстве игрок сможет найти не только оружие по личным предпочтениям, но инструменты индивидуализации.

Для перемещения по виртуальным районам игроки будут использовать машины, скутеры, самолеты, вертолеты, вингсьюты и ховерборды.

В мир игра выйдет 25 февраля 2022 года. Ее адаптируют под Xbox, PS4, PS5 и PC.

Ранее на Piter.tv сообщили, что вышел новый трейлер фильма "King"s Man: Начало".

Видео: YouTube / Saints Row