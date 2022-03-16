WB Games Avalanche показала тизер с геймплеем ролевой игры Hogwarts Legacy

Точная дата выхода игры пока что неизвестна.

Студия разработчиков WB Games Avalanche показала тизер с геймплеем новой ролевой игры Hogwarts Legacy. Известно, что проект будет доступен для игроков с 00 часов 18 марта по московскому времени. В это время состоится официальная презентация от State of Play от Sony, которая будет целиком посвящена Hogwarts Legacy.

В преддверии показа WB Games Avalanche опубликовала в собственном Twitter-аккаунте тизер с первым взглядом на геймплей. В коротком ролике продемонстрирован ключевой персонаж, который просыпается в одной из комнат отдыха для учеников в Хогвартсе.

Напомним, что релиз Hogwarts Legacy запланирован к концу 2022 года.

Вышел трейлер продолжения мультфильма "Кот в сапогах".

Фото и видео: YouTube / PlayStation, Punish