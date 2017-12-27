Взрывное видео из США: В багажник авто с пиротехникой попали залпы

Владелец авто забыл закрыть багажник, в котором лежала пиротехника.

Этот инцидент произошел во время празднования Нового Года в Хьюстоне.

На одной из парковок люди решили запустить фейерверки. Владелец одного автомобиля забыл закрыть багажник, в котором лежал большой запас пиротехники. Один из зарядов попал в багажник, и оттуда стали выстреливать неуправляемые заряды красочных салютов. О пострадавших не сообщается. На опубликованных кадрах видно, что люди кричат, но продолжают снимать необычный салют на видео, приближаясь все ближе к "стреляющему" авто. Под конец владелец машины смог закрыть багажник, прекратив тем самым опасные выстрелы. Автомобиль ждет из-за забывчивости хозяина дорогостоящий ремонт.

Видео: YouTube/ David Garza