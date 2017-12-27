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Взрывное видео из США: В багажник авто с пиротехникой попали залпы

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Владелец авто забыл закрыть багажник, в котором лежала пиротехника.

Этот инцидент произошел во время празднования Нового Года в Хьюстоне.

На одной из парковок люди решили запустить фейерверки. Владелец одного автомобиля забыл закрыть багажник, в котором лежал большой запас пиротехники. Один из зарядов попал в багажник, и оттуда стали выстреливать неуправляемые заряды красочных салютов. О пострадавших не сообщается. На опубликованных кадрах видно, что люди кричат, но продолжают снимать необычный салют на видео, приближаясь все ближе к "стреляющему" авто. Под конец владелец машины смог закрыть багажник, прекратив тем самым опасные выстрелы. Автомобиль ждет из-за забывчивости хозяина дорогостоящий ремонт.

 

Видео: YouTube/ David Garza

Теги: в мире , взрыв , пиротехника , сша , фейерверк
Категории: Лента новостей Происшествия Мировые новости

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