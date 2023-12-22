Жителей Выборга предупредили о новых взрывных работах на Гавриловском карьере

Мероприятия проведёт АО "Гавриловское карьероуправление" в рамках плановых работ в период с 11:00 до 18:00.

Жителей Выборгского района Ленобласти предупредили о проведении очередных взрывных работ на Гавриловском карьере. Согласно информации пресс-службы районной администрации, взрыв прогремит в четверг, 1 февраля.

Мероприятия проведёт АО "Гавриловское карьероуправление" в рамках плановых работ в период с 11:00 до 18:00. Граждан призвали покинуть территорию промплощадки и отдалиться от потенциально опасной зоны, расположенной в радиусе 700 метров.

Напомним, что последний раз взрыв на Гавриловском карьере прозвучал в пятницу, 26 января. Тогда громкий звук и дымовая завеса напугали местных жителей.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)