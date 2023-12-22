Очередные взрывные работы пройдут под Выборгом

Мероприятия будут продолжаться на объекте с 12:00 до 17:00.

В рамках плановых мероприятий на территории выборгского района Ленобласти запланированы взрывные работы, которые будут выполнены в понедельник, 4 марта. Пресс-служба районной администрации сообщила, что массовый взрыв планируется провести в карьере "Каменногорский", расположенном в Каменногорском городском поселении.

Мероприятия будут продолжаться на объекте с 12:00 до 17:00. В связи с этим, до окончания взрывных работ категорически запрещается проезд и нахождение на территории промплощадки, а также в опасной зоне радиусом до 700 метров.

Жителей Выборга и Выборгского района призвали сохранять спокойствие.

Ранее мы сообщили о том, что проверка 11-ти автобусных маршрутов прошла в Ленобласти.

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