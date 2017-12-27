Взрыв в "Перекрестке": расследование координирует НАК, одно пострадавшего выписали

Штаб Национального антитеррористического комитета координирует работу правоохранителей по делу о взрыве в супермаркете "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге. Одного из десяти госпитализированных пострадавших выписали из больницы.

РАССЛЕДОВАНИЕ ВЗРЫВА В "ПЕРЕКРЁСТКЕ" КООРДИНИРУЕТ НАК

Национальный антитеррористический комитет сделал объявление о трагедии в магазине на Кондратьевском проспекте. По данным НАК, взрыв произошел около 18.45 в среду, 27 декабря. Взрывное устройство в камеру хранения поместил неизвестный преступник. В результате взрыва пострадало десять человек (ранее сообщалось о девяти).

В сообщении информационного центра НАК говорится, что сейчас идут поиски людей причастных к случившемуся. Комитет контролирует работу правоохранительных органов и силовиков.

СОСТОЯНИЕ ПОСТРАДАВШИХ ВО ВРЕМЯ ВЗРЫВА УЛУЧШИЛОСЬ

Вице-губернатор Анна Митянина в своем Twitter написала, что в больницах остаются девять человек, потсрадавших при взрыве в "Перекрестке". По состоянию на половину двенадцатого, состояние шестерых оценивают как средней тяжести, а троих - удовлетворительное. Одного из госпитализированных ранее выписали.

Около девяти вечера пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов сообщал, что один пострадавший в тяжелом состоянии. Тогда же выяснили, что среди раненных нет детей.

В компании X5 Retail Group (ей принадлежат сети "Перекресток", "Карусель" и "Пятерочка") заявили, что среди пострадавших оказалась их сотрудника - кассир находилась в непосредственной близости от места взрыва. Поименный список пострадавших можно посмотреть тут.

X5 Retail Group также пообещали помочь всем пострадавшим в результате ЧП в магазине на Кондратьевском. Для этого они сотрудничают с администрацией города. Кроме того управляющая компания пообещала усилить контроль закамерами хранения после ЧП. Кажется, в одном магазине сети предприняли максимально радикальные меры для этого. Ранее Piter.tv сообщал, что петербуржцам запрещают оставлять вещи в камерах хранения после взрыва в "Перекрестке".

Видео: Piter.tv