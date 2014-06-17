Двое пострадали при взрыве на заводе Дзержинска нижегородской области

ЧП произошло на территории завода имени Свердлова.

Двое пострадали на территории завода в Нижегородской области. Об этом рассказали представители региональных экстренных ведомств. Очевидцы заметили, что в районе предприятия, производящего боеприпасы слышны взрывы. Инцидент зафиксирован в городе Дзержинск на ФКП "Завод имени Свердлова".

В ГУ МЧС уточнили, что в одном из цехов началось возгорание. В ликвидации пламени задействованы сотрудники ведомственной пожарной охраны. Два рабочих завода пострадали. Сейчас они переданы медикам. Эксперты устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Все сотрудники предприятия к данному моменту эвакуированы.

Напомним, что ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" является градообразующим предприятием Дзержинска. Оно входит в состав оборонно-промышленного комплекса РФ. В открытых источниках сообщается о том, что на производстве выпускают боеприпасы, промышленную химию, взрывчатые вещества, занимается машиностроением.

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Фото: Piter.tv

