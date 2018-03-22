Взрыв газа в Мурманске: Один из пострадавших сознался в умышленном подрыве

Из-за взрыва газа погибли 3 человека. Несколько человек, в том числе ребенок, пострадали.

20 марта в дневное время в 5-этажном жилом доме прогремел взрыв, в результате которого были обрушены три этажа.

Одна из упавших бетонных плит придавила насмерть мужчину 1969 года рождения, который проходил в это время под домом. Позднее спасатели нашли тело девушки 1999 года рождения. 6 человек, в том числе ребенок, были доставлены в больницу. На следующий день, несмотря на все усилия медиков, в больнице от полученных травм скончался мужчина 1983 года рождения.

Следственные органы по данному факту возбудили уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В рамках расследования уголовного дела, благодаря слаженной, кропотливой работе следователей СК и сотрудников полиции, в кратчайший срок установлен подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Им оказался 19-летний житель города Мурманска. СУ СК РФ по Мурманской области

Во время обследования квартир после взрыва, в одной из них была обнаружена газовая плита с рукоятками на положении "вкл" и обрезанным газовым шлангом. По версии следствия, жилец этой квартиры сначала открыл все горелки, а затем и вовсе перерезал шланг, чтобы газ поступал быстрее. Когда кухня и квартира наполнилась газом, злоумышленник зажег спичку. Произошел мощный взрыв.

В настоящее время подозреваемый находится в медицинском учреждении. Следствием формируется доказательственная база, проводится ряд судебных экспертиз, в том числе планируется назначение психолого-психиатрической экспертизы для установления вменяемости подозреваемого. СУ СК РФ по Мурманской области

Мужчина был допрошен в больнице, где он сознался, что сделал это намеренно. Его страницы в социальных сетях указывают на суицидальные наклонности. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". В некоторых СМИ появилась информация, что у молодго человека были нелады с законом, и с помощью взрыва он, по всей видимости, решил избавиться от всех проблем.

Расследование уголовного дела продолжается.

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