Момент взрыва в жилом доме в Мурманске попал на видео

По предварительной версии взрыв произошел из-за бытового газа. Два человека погибли, 5 взрослых и ребенок пострадали.

Накануне, 20 марта, около 17 часов в жилом 5-этажном доме прогремел взрыв в результате которого были разрушены три этажа. Piter.TV сообщал подробности, публиковал фото и видео последствий трагедии.

Позднее появилось новое видео, на котором запечатлен момент самого взрыва, в результате которого погибли 2 человека, еще 6 человек пострадали, среди пострадавших один ребенок.

Следком возбудил по данному факту уголовное дело. Ведется расследование, выясняются все причины и обстоятельства трагедии.

Видео: ВКонтакте