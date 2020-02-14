Взносы за капремонт по России увеличились на 10% в 2019 году

За 9 месяцев 2019 года минимальный взнос на капремонт вырос на 10,4%.

В России взносы на капитальный ремонт увеличились на 6-10%. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на данные Фонда содействия реформированию ЖКХ и Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов.

За 9 месяцев 2019 года минимальный взнос на капремонт вырос на 10,4% и составил 8,49 рубля за метр квадратный. Средний минимальный взнос – 7,7 рубля за метр квадратный.

Сроки повышения платежа отличаются в регионах, тариф повысили уже в 54 регионах. В Москве тариф вырос уже 1 января на 3,7%. Повышение произошло из-за повышения НДС, инфляции и цен на стройматериалы.

В Петербурге выделили на капремонт домов 13 млрд рублей.