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Вячеслав Макаров раскритиковал уклонщиков от службы в армии
Сегодня, 14:28
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himif

Вячеслав Макаров раскритиковал уклонщиков от службы в армии

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Спикер напомнил о гражданском долге перед родиной.

Спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров на сегодняшнем заседании в Мариинском дворце напомнил присутствующим о Дне призывника, который отмечается 15 ноября, и возмутился избегающих службу людьми. Макаров назвал их "отрицателями своего Отечества".

Спикер отметил, что для каждого гражданина страны и тем более мужчины служба – это долг и обязанность. Макаров подчеркнул, что уважает и восхищается людьми в погонах, посвятивших жизнь защите родины. В нынешнее время борьбы с терроризмом и конфликтов "армия и флот должны быть сильными"

Также депутат заявил, что в ЗакС не поступали жалобы на Вишневского.

Фото: assembly.spb.ru

Теги: вячеслав макаров, закс, уклонение от службы в армии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 9 )

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Аноним
Сегодня 15:03

Вы сначала в армии человеческие условия установите: шведский стол, свободный доступ к гигиене, нормальный досуг в свободное время, отсутствие дедовщины. А потом уже про какой-то долг свой хавальник разувайте. Деток своих всех отмазали, а остальных гонят в это царство быдланов. Нормальному, культурному человеку их приличной семьи делать там нечего. Да и родина моя - СССР, город Ленинград.

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Dostoevskiy
Сегодня 15:00

Интересно, а насколько сильно он будет возмущён, если я сообщу, что знаю уклониста, который является госслужащим, который должен быть уволен. Но ни военкомат ни прокуратура гарнизона Санкт-Петербурга никаких действий для устранения нарушения законодательства не предпринимают ?

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Аноним
Сегодня 14:55

Интересно, а насколько сильно он будет возмущён, если я сообщу, что знаю уклониста, который является госслужащим, который должен быть уволен. Но ни военкомат ни прокуратура гарнизона Санкт-Петербурга никаких действий для устранения нарушения законодательства не предпринимают ?

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Аноним
Сегодня 15:27

Чудо в перьях этот Макаров!  Из трудного стажа службу по призыву убрали, а это д-л про какие-то долги щебечет.

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Аноним
Сегодня 15:07

Очень интересно у депутатов Санкт-Петербурга у всех ли дети проходили службу в армии?

Давайте с себя начнём

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Аноним
Сегодня 15:07

То есть долг перед государством(чиновниками) есть, а в обратную сторону долгов нет.

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Аноним
Сегодня 14:49

Ну и что что возмущён...некоторые люди возмущены его зарплатой...100%!!

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Аноним
Сегодня 15:13

Надо проверить, служил ли он сам в армии)))

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Аноним
Сегодня 15:15

от отрицателя слышу

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