Вячеслав Макаров раскритиковал уклонщиков от службы в армии

Спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров на сегодняшнем заседании в Мариинском дворце напомнил присутствующим о Дне призывника, который отмечается 15 ноября, и возмутился избегающих службу людьми. Макаров назвал их "отрицателями своего Отечества".
Спикер отметил, что для каждого гражданина страны и тем более мужчины служба – это долг и обязанность. Макаров подчеркнул, что уважает и восхищается людьми в погонах, посвятивших жизнь защите родины. В нынешнее время борьбы с терроризмом и конфликтов "армия и флот должны быть сильными"
Также депутат заявил, что в ЗакС не поступали жалобы на Вишневского.
Фото: assembly.spb.ru
Обсуждение ( 9 )
Вы сначала в армии человеческие условия установите: шведский стол, свободный доступ к гигиене, нормальный досуг в свободное время, отсутствие дедовщины. А потом уже про какой-то долг свой хавальник разувайте. Деток своих всех отмазали, а остальных гонят в это царство быдланов. Нормальному, культурному человеку их приличной семьи делать там нечего. Да и родина моя - СССР, город Ленинград.
Интересно, а насколько сильно он будет возмущён, если я сообщу, что знаю уклониста, который является госслужащим, который должен быть уволен. Но ни военкомат ни прокуратура гарнизона Санкт-Петербурга никаких действий для устранения нарушения законодательства не предпринимают ?
Интересно, а насколько сильно он будет возмущён, если я сообщу, что знаю уклониста, который является госслужащим, который должен быть уволен. Но ни военкомат ни прокуратура гарнизона Санкт-Петербурга никаких действий для устранения нарушения законодательства не предпринимают ?
Чудо в перьях этот Макаров! Из трудного стажа службу по призыву убрали, а это д-л про какие-то долги щебечет.
Очень интересно у депутатов Санкт-Петербурга у всех ли дети проходили службу в армии?
Давайте с себя начнём
То есть долг перед государством(чиновниками) есть, а в обратную сторону долгов нет.
Ну и что что возмущён...некоторые люди возмущены его зарплатой...100%!!
Надо проверить, служил ли он сам в армии)))
от отрицателя слышу