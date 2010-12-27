Вячеслав Макаров раскритиковал уклонщиков от службы в армии

Спикер напомнил о гражданском долге перед родиной.

Спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров на сегодняшнем заседании в Мариинском дворце напомнил присутствующим о Дне призывника, который отмечается 15 ноября, и возмутился избегающих службу людьми. Макаров назвал их "отрицателями своего Отечества".

Спикер отметил, что для каждого гражданина страны и тем более мужчины служба – это долг и обязанность. Макаров подчеркнул, что уважает и восхищается людьми в погонах, посвятивших жизнь защите родины. В нынешнее время борьбы с терроризмом и конфликтов "армия и флот должны быть сильными"

Также депутат заявил, что в ЗакС не поступали жалобы на Вишневского.

Фото: assembly.spb.ru