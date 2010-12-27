Макаров заявил, что в ЗакС не поступали жалобы на Вишневского

Ранее студенты потребовали наказать педагога и депутата Вишневского за домогательства.

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров заявил, что в парламент не поступало никаких жалоб на депутата Бориса Вишневского. Спикер отказался комментировать "сплетни" отдельных СМИ о якобы совершенных преступлениях.

Вячеслав Макаров призвал СМИ помнить, что их жизнь идет в правовом государстве, а не в интернете.

Ранее несколько петербургских СМИ со ссылкой на собственный источник опубликовали материалы, где говорилось о нескольких преступлениях Бориса Вишневского.

Фото: Piter.tv