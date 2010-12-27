Студенты потребовали наказать педагога и депутата Вишневского за домогательства

Сам политик считает подобные слухи клеветой.

Бывшая студентка РГПУ имени герцена по имени Кристина заявила, что преподаватель и по совместимости депутат ЗакСа Борис Вишневский приставал к ней с домогательствами. Сам спикер парламента отвергает подобные заявления. Руководство университета относится к информации также скептически. Однако глава российского профсоюза студентов требует разобраться в ситуации. Артем Семенов объяснил, что университеты не должны покрывать своих сотрудников, которых подозревают в неподобающем поведении. Иначе их можно считать "соучастниками преступлений".

Ранее пострадавшая обратилась в Nation News с письмом. В тексте она указала, что Вишневский не признает своей вины и настаивает на клевете. По словам Кристины, ректор ВУЗа не делает заявлений по данному вопросу. Внутренняя проверка также не была проведена. По словам пострадавшей, для политика всегда было нормой прикасаться к девушкам и давать им намеки.

Для него всегда было нормально трогать девушек, отпускать шуточки с намеками, говорить о симпатии, обещать помочь с учебой и устроиться в Питере, прижать к стене, словно что-то объясняя, а на самом деле трогать тебя заявила экс-студентка

Сейчас девушка настроена обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

Ранее Piter.tv писал о том, что Вишневский выступает против развития транспортной инфраструктуры Петербурга.

Фото: Piter.tv

