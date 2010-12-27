Лучших работников транспортной отрасли Петербурга наградили в БКЗ "Октябрьский"

Лучшие работники транспортной отрасли получили благодарности и почетные грамоты губернатора Петербурга. Награждение прошло в БКЗ "Октябрьский" на вечере, посвященном Дню работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Семь человек на этом вечере получили почетные грамоты губернатора Петербурга и 20 – благодарность губернатора. Также работников пассажирского транспорта поздравил председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.
В Санкт-Петербурге на данный момент в транспортной отрасли заняты 45 тысяч сотрудников.
Ранее Александр Беглов подвел итоги рабочей недели.
Фото: пресс-служба Смольного
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