Лучших работников транспортной отрасли Петербурга наградили в БКЗ "Октябрьский"

Работники получили почетные грамоты и благодарности.

Лучшие работники транспортной отрасли получили благодарности и почетные грамоты губернатора Петербурга. Награждение прошло в БКЗ "Октябрьский" на вечере, посвященном Дню работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Семь человек на этом вечере получили почетные грамоты губернатора Петербурга и 20 – благодарность губернатора. Также работников пассажирского транспорта поздравил председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

В Санкт-Петербурге на данный момент в транспортной отрасли заняты 45 тысяч сотрудников.

Ранее Александр Беглов подвел итоги рабочей недели.

Фото: пресс-служба Смольного