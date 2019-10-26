Александр Беглов подвел итоги рабочей недели

Результатами действующий губернатор поделился на своей странице в "ВКонтакте".

Главным итогом недели глава города отметил утверждение этапов реализации Стратегии социально-экономического развития Петербурга до 2035 года и показателей ее эффективности. Продолжительность жизни, рост заработной платы, обеспечение граждан жильем - главные критерии развития, отметил Беглов.

За эту неделю были приняты решения для поддержки промышленности. Были сокращены налоги на прибыль предприятия, а также отменили налог на движимое имущество.

Был подписан закон о единовременных денежных выплатах, в честь юбилея праздника Дня Победы. С первого мая 2020 года ветеранам, блокадникам, супругам погибших военнослужащих и детям войны будет выплачено от трех до семи тысяч рублей.

Была проведена проверка реализации проекта "Формирование комфортной городской среды " в Московском и Калининском районах.

Также Беглов посетил Центр лучевой диагностики Консультативно-диагностического центра на Тимуровоской улице. Он назвал хорошим пример управленческого решения, когда на деньги частного инвестора центр получает дополнительное оборудование.

На этой неделе Беглов провел завещание с заместителем председателя Правительства РФ Виталием Мутко. После него было принято решение создать Фонд для решения проблем обманутых дольщиков.

В завершении списка, губернатор сообщил, что подписал постановление о присуждении премии Правительства Санкт-Петербурга победителям и призерам седьмого Национального чемпионата WorldSkills Russia. Команда Петербурга завоевала 29 медалей.

Ранее мы сообщали, что предпринимательская активность увеличила темпы экономического роста Петербурга.

Видео: vk.com / Александр Беглов