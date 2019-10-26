Александр Беглов подвел итоги рабочей недели

Главным итогом недели глава города отметил утверждение этапов реализации Стратегии социально-экономического развития Петербурга до 2035 года и показателей ее эффективности. Продолжительность жизни, рост заработной платы, обеспечение граждан жильем - главные критерии развития, отметил Беглов.
За эту неделю были приняты решения для поддержки промышленности. Были сокращены налоги на прибыль предприятия, а также отменили налог на движимое имущество.
Был подписан закон о единовременных денежных выплатах, в честь юбилея праздника Дня Победы. С первого мая 2020 года ветеранам, блокадникам, супругам погибших военнослужащих и детям войны будет выплачено от трех до семи тысяч рублей.
Была проведена проверка реализации проекта "Формирование комфортной городской среды " в Московском и Калининском районах.
Также Беглов посетил Центр лучевой диагностики Консультативно-диагностического центра на Тимуровоской улице. Он назвал хорошим пример управленческого решения, когда на деньги частного инвестора центр получает дополнительное оборудование.
На этой неделе Беглов провел завещание с заместителем председателя Правительства РФ Виталием Мутко. После него было принято решение создать Фонд для решения проблем обманутых дольщиков.
В завершении списка, губернатор сообщил, что подписал постановление о присуждении премии Правительства Санкт-Петербурга победителям и призерам седьмого Национального чемпионата WorldSkills Russia. Команда Петербурга завоевала 29 медалей.
Ранее мы сообщали, что предпринимательская активность увеличила темпы экономического роста Петербурга.
Видео: vk.com / Александр Беглов
Обсуждение ( 1 )
Вот, кстати, когда частный инвестор вкладывает деньги в бюджетные учреждения - отличный пример управления и сотрудничества с бизнесом. Покупка медицинского оборудования частником позволяет городу экономить и направлять высвободившиеся средства на другие задачи.