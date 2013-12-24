За полгода в Ленобласти ввели более 2 млн "квадратов" жилья

По показателю традиционно лидируют Всеволожский, Ломоносовский и Гатчинский районы.

В период с января по июнь 2023 года в Ленинградской области было введено в эксплуатацию 2,11 млн кв.м. жилья. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Таким образом, показатели остаются стабильными и примерно равны цифрам за аналогичный период прошлого года. По вводу квартир и домов традиционно лидируют Всеволожский, Ломоносовский и Гатчинский районы. В общей сложности там ввели около 1,5 млн кв.м. жилья.

Также в правительстве Ленобласти добавили, что 1,37 млн кв.м. жилья пришлось на частный сектор.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге спрос на новостройки увеличился на 29% во втором квартале 2023 года.

Фото: kino-teatr.ru