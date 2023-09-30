Вулканам Шивелуч и Эбеко присвоили оранжевый уровень авиаопасности

Специалисты рассказали о вулканической активности в регионе.

Оранжевый уровень авиационной опасности присвоен вулканам Шивелуч, расположенным на территории Камчатского края и Эбеко на Курильских островах из-за высокой вулканической активности. Соответствующее заявление сделали специалисты из Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

В Дальневосточном федеральном округе вновь фиксируется вулканическая активность. Вулканам Шивелуч и Эбеко присвоен оранжевый уровень авиационной опасности. сообщение от ВНИИ ГОЧС.

Напомним, что последнее мощное извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось ранним утром 11 апреля. Тогда пепел оказался выброшен на высоту 20 километров. В отдельных местах падения толщина слоя пепла достигала 20 сантиметров. По оценке научного сообщества, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за последние 60 лет. Руководитель Усть-Камчатского района Олег Бондаренко заметил, что ущерб населенным пунктам от стихийного явления составил почти 370 миллионов рублей.

На Камчатке в июне произошло извержение вулкана Ключевской.

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