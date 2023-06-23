На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской

Эксперты показали видео, подтверждающие их слова.

Самый высокий действующий вулкан на территории Евразии - Ключевской - начал извергаться. Соответствующее заявление журналистами сделала руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), по совместительству ведущий научный сотрудник регионального Института вулканологии и сейсмологии по Дальневосточному округу при РАН Ольга Гирина.

Зафиксировано ночью не просто свечение, а вершинное эксплозивное извержение стромболианского типа. Пока такое извержение никому не опасно: ни населению, ни авиации. Ольга Гирина, Эксперт

Напомним, что Ключевской -представляет из себя самый высокий действующий вулкан на континенте, его высота достигает 4 750 метров. Последнее извержение фиксировалось аналитиками в октябре 2020 года. Ближайший населенный пункт к вулкану - это поселок Ключи Усть-Камчатского района. Объект находится на склоне, в 30 километров от кратера.

На Филиппинах началось извержение вулкана Майон.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости