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На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской

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Эксперты показали видео, подтверждающие их слова.

Самый высокий действующий вулкан на территории Евразии - Ключевской - начал извергаться. Соответствующее заявление журналистами сделала руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), по совместительству ведущий научный сотрудник регионального Института вулканологии и сейсмологии по Дальневосточному округу при РАН Ольга Гирина.

Зафиксировано ночью не просто свечение, а вершинное эксплозивное извержение стромболианского типа. Пока такое извержение никому не опасно: ни населению, ни авиации.

Ольга Гирина, Эксперт

Напомним, что Ключевской -представляет из себя самый высокий действующий вулкан на континенте, его высота достигает 4 750 метров. Последнее извержение фиксировалось аналитиками в октябре 2020 года. Ближайший населенный пункт к вулкану - это поселок Ключи Усть-Камчатского района. Объект находится на склоне, в 30 километров от кратера.

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Фото и  видео: Telegram / РИА Новости

Теги: вулкан, дальний восток, извержение вулкана, камчатка, ключевской, ран
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Происшествия,

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