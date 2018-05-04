Лава извергающегося вулкана на Гавайях обрушилась на населенный пункт

В сети появилось видео текущей лавы по населенному пункту.

На большом острове Гавайи проснулся действующий вулкан Килауэа, и растекающаяся лава достигла жилых районов.

Из районов прилежащих к вулкану Килауэа в срочном порядке эвакуируют 10 тысяч местных жителей. Лава уже достигла населенного пункта Леилани-Эстейтс. Полиция дежурит на подходах, организованы укрытия и пункты временного размещения.

На опубликованных кадрах с земли и с воздуха видно разливающуюся бурлящую лаву. Огненная масса стекает по природным ложбинам, сжигая все на своем пути.

Вулкан Килауэа - действующий щитовой вулкан. В переводе с гавайского — "изрыгающий, выплёскивающийся или сильно растекающийся". Высота Килауэа — 1247 м над уровнем моря, его основание уходит на дно Тихого океана, поэтому относительная высота вулканической постройки — около 6800 м.

Килауэа считается местом обитания Пеле — гавайской богини вулканов. В честь неё названы некоторые лавовые образования:

- "Слёзы Пеле" — маленькие капли лавы, которые быстро охлаждаются летя в воздухе и принимают форму застывшей капли, шара или полоски.

- "Волосы Пеле" — результат охлаждения брызг лавы на ветру.

- "Водоросли Пеле" — результат охлаждения лопающихся пузырей лавы, возникших от интенсивного закипания воды при втекании потока лавы в океан.

Видео: Twitter/ @nbcbayarea, @HawaiiNewsNow

Фото: Twitter