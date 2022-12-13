Вучич заявил о нежелании Сербии конфликтовать с НАТО

Сербия не в силах вступать в конфликт с НАТО, поэтому власти страны не желают такого развития событий в регионе. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции с местными журналистами в белграде сделал глава государства Александр Вучич. Чиновник отметил, что по его мнению, именно к эт ому противодействию стремится руководство непризнанного региона Косово.
Нам не нужно никакого конфликта с НАТО. Мы на это не способны. Но мы не в том положении, чтобы допустить дальнейшее унижение нашего народа. Мы не в том положении, чтобы допустить дальнейшие нападения на наш народ. Таким образом все усложняется.
Александр Вучич, президент Сербии
Ранее сербский политик упоминал о том, что власти непризнанного Косова своими провокациями пытаются втянуть Сербию в конфликт с НАТО, представляя себя местным Владимиром Зеленским и говоря о том, что находятся под угрозой.
Вучич заявил о работе с Венгрией в сфере борьбы с терроризмом.
Фото и видео: YouTube / Александар Вучић
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