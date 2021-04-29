Президент Сербии Александр Вучич пообещал не вводить санкции против России. Такое заявление политик сделал в эфире местного информационного агентства Танюг. Он заметил, что официальная позиция Белграда - это отказ от антироссийских западных ограничений. Он заметил, что это не изменится до тех пор, пока он управляет государством.
Что касается включения в "черные списки" граждан России и КНР, Сербия в этом не участвовала, так это не было бы дружественным шагом по отношению к нашим друзьям из России и Китая. Только искренняя и ясная политика может вести Сербию в будущее.
Александр Вучич, президент Сербии
Напомним, что о позиции Сербии Вучич говорил 26 апреля во время рабочего визита в Брюссель. При этом политик добавил, что Белград может согласовывать в большей степени внешнюю политику с Евросоюзом. Жозеп Боррель указал, что ЕС призывает Сербию поддерживать санкции против Москвы.
Вучич считает, что "Панцирь С-1" значительно укрепил боеспособность армии Сербии.
Видео: Tanjug
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