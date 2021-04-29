Президент Сербии подтвердил позицию по отказу от введения ограничений против РФ.

Президент Сербии Александр Вучич пообещал не вводить санкции против России. Такое заявление политик сделал в эфире местного информационного агентства Танюг. Он заметил, что официальная позиция Белграда - это отказ от антироссийских западных ограничений. Он заметил, что это не изменится до тех пор, пока он управляет государством.

Что касается включения в "черные списки" граждан России и КНР, Сербия в этом не участвовала, так это не было бы дружественным шагом по отношению к нашим друзьям из России и Китая. Только искренняя и ясная политика может вести Сербию в будущее. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что о позиции Сербии Вучич говорил 26 апреля во время рабочего визита в Брюссель. При этом политик добавил, что Белград может согласовывать в большей степени внешнюю политику с Евросоюзом. Жозеп Боррель указал, что ЕС призывает Сербию поддерживать санкции против Москвы.

Вучич считает, что "Панцирь С-1" значительно укрепил боеспособность армии Сербии.

Видео: Tanjug