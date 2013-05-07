Никола Селакович рассказал о препятствиях со стороны ЕС.

Глава МИД Сербии оценил перспективы вступления в Евросоюз. В интервью журналистам "РИА Новостей" представитель внешнеполитического ведомства Никола Селакович объяснил, что не испытывает оптимизма в вопросе прогресса вступления в ЕС в текущем году.

Я не испытываю оптимизма в отношении того, что Брюссель одобрит все то, что было предпринято и сделано. И это касается не только Сербии. Это касается всех участников Западных Балкан. Никола Селакович, глава МИД Сербии

Эксперт подчеркнул, что на тот момент, как удается добиться поставленной задачи, постоянно возникают новые препятствия и ряд дополнительных требований. По мнению чиновника процесс вступления в Евросоюз начинает напоминать ему процесс, который не завершится никогда.

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