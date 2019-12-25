Ученым помог в этом телескоп VLT.

Вторую планету у беты Живописца впервые сфотографировали. Об этом сообщили ученые в публикации для Astronomy and Astrophysics. Планетологи подтвердили, что сделали снимки при помощи оптического телескопа VLT.

Мы впервые подтвердили существование планеты двумя разными способами прямыми наблюдениями и методом лучевых скоростей. Теперь мы можем точно измерить и яркость, и массу этой экзопланеты и проверить, как связаны между собой оба этих свойства Маттиас Новак, ученый Кембриджского института в Великобритании

Напомним, что звезда бета Живописца находится в 64 световых годах от Солнечной системы. Она представляет из себя желтого карлика. Объект является вторым по яркости в созвездии. Звезда достаточно молода: ее возраст не превышает 20 млн лет. Детально изучать объект специалисты начали сорок лет назад. Тогда удалось установить, что звезда вырабатывает чрезмерное количество инфракрасного излучения. Позже стало понятно, что его источником стал газопылевой диск с планетой бета Живописца b.

Найдена планета с железными дождями, сутки на которой длятся 43 часа.

Фото: ESO/A-M. Lagrange et al

