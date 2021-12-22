Второй сезон "Ведьмака" набрал на Netflix уже 142 млн просмотров

Премьера состоялась 17 декабря.

Второй сезон фэнтезийной драмы "Ведьмак" взлетел на первую строчку рейтинга Netflix по количеству просмотренных часов. Премьера состоялась 17 декабря. За это время сериал набрал 142 млн просмотров.

Первый сезон сериала переместился на второе место с просмотренными 49 млн часов. Оба сезона "Ведьмака" значительно опередили следующий по популярности третий сезон "Титанов", который смотрели 23,8 млн часов.

Действие разворачивается в вымышленном мире, похожем на Восточную Европу позднего Средневековья. Главные герои – бродячий охотник на чудовищ Геральт из Ривии, его возлюбленная, чародейка Йеннифэр из Венгерберга, и его приемная дочь – принцесса Цинтры Цири. Жизнь героев тесно связана с политическими интригами и войнами между коалицией северных королевств и южной империей Нильфгаард.

По словам шоураннера Лорен Шмидт Хиссрич, во втором сезоне сюжет стал более сфокусированным. Литературно основой сценария стали книги Анджея Сапковского "Кровь эльфов" и "Час Презрения", а также рассказ из сборника "Меч Предназначения".

Ранее мы писали, что Netflix снимет российский сериал "Ничего особенного" с Юрой Борисовым.

Видео: YouTube / Netflix Russia