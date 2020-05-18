Второй сезон "Академия Амбрелла" выйдет 31 июля на Netflix

Второй сезон, вероятно, будет состоять из 10 серий.

Netflix выпустил дебютный ролик, посвящённый второму сезону фантастического сериала "Академия Амбрелла". Во время ролика и была объявлена дата выхода второго сезона.

Продолжение истории появится на сервисе 31 июля, при этом зрителям по традиции будут доступны сразу все эпизоды. Проект основан на комиксе Джерарда Уэя. По сюжету, расформированная команда супергероев снова встречается после смерти их приемного отца – Реджинальда Харгривза. Всем вместе предстоит остановить надвигающуюся угрозу.

Второй сезон, вероятно, будет состоять из 10 серий.

В новом сезоне The Witcher появится новый ведьмак.

Видео: YouTube/ Netflix