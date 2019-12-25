Второй Международный кинофестиваль "Западные ворота" будет проходить во Пскове

Кроме зрителей фильмы фестиваля будет оценивать профессиональное жюри, в которое вошли: кинорежиссер Алексей Учитель, актер Сергей Барковский, дирижер и пианист Фабио Мастранджело

Стало известно, что во Пскове состоится II Международный кинофестиваль "Западные ворота". Он будет проходить с 22 по 24 июля. Об этом сообщили организаторы фестиваля в воскрсенье, 18 июля.

Одна из главных целей "Западных ворот" - укрепить международные связи и контакты. В ходе встреч, круглых столов, дискуссий, презентаций, обмена опытом и идеями будут обсуждаться тенденции развития кинематографа в разных странах. В конкурсной программе представлено шесть фильмов стран Ганзейского союза, в информационных программах – 44 фильма.

"Серебряные коньки" (Россия), реж. Михаил Локшин;

"Голые звери", реж. Melanie Waelde (Германия);

"Парк развлечений" (Швеция), реж. Бьёрн Стейн, Монс Морлинд;

"Тело Христово" (Польша), реж. Ян Комаса;

"Елгава – 94" (Латвия), реж. Янис Абелэ;

"Сыны Дании" (Дания), реж. Улаа Салим.

Киноленты презентуют на шести площадках: Большой концертный зал Псковской филармонии, кинотеатр "Смена", кинотеатр "Победа", креативное пространство "Лофт", отель "Двор Поздноева", палаты "Постникова". Показы во Дворе Поздноева и в палатах Постникова состоятся на открытом воздухе, так псковичи и гости города смогут посмотреть фильмы на старинных фасадах города.

Кроме зрителей фильмы фестиваля будет оценивать профессиональное жюри, в которое вошли: кинорежиссер Алексей Учитель, актер Сергей Барковский, дирижер и пианист Фабио Мастранджело, а также главный редактор интернет-портала "Профисинема" Нина Ромодановская.

Сообщается, что вход на все события фестиваля для Псковичей свободный, но количество мест ограничено.

Ранее Piter.tv писал, что Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии переносится на октябрь.

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