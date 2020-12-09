Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии переносится на октябрь

Программа фестиваля и призовой фонд останутся прежними.

II Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии пройдет с 6 по 13 октября этого года. Об этом сообщили организаторы мероприятия на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Такое решение было принято в связи с ограничениями по коронавирусу, закрытыми границами и обязательным карантином для иностранных гостей.

В этом году на фестивале будут представлены документальные фильмы об экологии, финансах, проблемах медиа и роли кино в этих процессах. Также петербуржцы смогут оценить новое поколение хорроров – жанр "слоубёрнер" и несколько независимых отечественных кинокартин прошлого года.

Международный фестиваль дебютного кино – фестиваль, благодаря которому молодые авторы имеют возможность заявить о себе и своем творчестве. Мероприятие состоит из конкурса полнометражного и короткометражного дебютных фильмов и несколько спецпрограмм.

Ранее мы писали, что в "Новой Голландии" появится школа для детей от 7 до 15 лет.

Фото: ВКонтакте / Международный фестиваль дебютного кино