В четверг, 24 сентября, стало известно о том, что в Сибири зафиксировали второе за четыре дня землетрясение магнитудой от 4,1 баллов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Алтае-Саянского филиала "Единой геофизической службы РАН" Александра Еманова.
По данным эксперта, землетрясение произошло в Горловской впадине в Искитимском районе Новосибирской области. По словам Еманова, в этом месте толчков с такой магнитудой не было никогда.
Магнитуда 4,1 - таких событий не было уже давно.
Александр Еманов
Специалист предположил, что сейсмичность в данном районе связана с добычей угля, которую ведет компания "Сибантрацит".
Ранее мы сообщали о том, что в Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 2,5-3 балла.
Фото:pixabay
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