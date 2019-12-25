Землетрясение произошло в Горловской впадине в Искитимском районе Новосибирской области.

В четверг, 24 сентября, стало известно о том, что в Сибири зафиксировали второе за четыре дня землетрясение магнитудой от 4,1 баллов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Алтае-Саянского филиала "Единой геофизической службы РАН" Александра Еманова.

По данным эксперта, землетрясение произошло в Горловской впадине в Искитимском районе Новосибирской области. По словам Еманова, в этом месте толчков с такой магнитудой не было никогда.

Магнитуда 4,1 - таких событий не было уже давно. Александр Еманов

Специалист предположил, что сейсмичность в данном районе связана с добычей угля, которую ведет компания "Сибантрацит".

Ранее мы сообщали о том, что в Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 2,5-3 балла.

Фото:pixabay