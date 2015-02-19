Ленобласть планирует построить вторую кольцевую магистраль вокруг Петербурга

КАД-2 может появиться к 2035 году.

Власти Ленобласти планируют построить вокруг Петербурга вторую кольцевую магистраль. Как рассказал в своем Instagram губернатор области Александр Дрозденко, КАД-2 может появиться к 2035 году.

Новая магистраль стартует от автодороги "Скандинавия" недалеко от Рощино, обогнет Всеволожск, Колпино, Гатчину и завершится у поселка Кипень и трассы "Нарва". Кроме того, в планах Ленобласти построить почти 1000 километров дорог или 88 участков муниципальных, региональных и федеральных дорог, 147 путепроводов, 41 развязку, два тоннеля и три транспортно-пересадочных узла. Также власти хотят продлить в область метро, а также обзавестись речным вокзалом и новыми причалами. Все эти планы Ленобласть обсуждала на координационном совете с зампредом правительства России Маратом Хуснуллиным.

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Фото: Instagram / @drozdenko_au