Вторник может стать самым холодным днем с начала осени

Сегодня температура воздуха поднимется до +9…+11 градусов.

Во вторник, 13 октября, синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует холодный атмосферный фронт. Двигаясь с запада, он будет нести обширные поля наполненных влагой облаков. Поток солнечного света будет ограничен, пройдут кратковременные дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, этот день может стать самым холодным днем в Петербурге с начала осени. Сегодня воздух в городе на Неве прогреется до +9…+11 градусов. В Ленобласти ожидается +7…+12 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

Ранее мы писали, что первый снег в Ленобласти выпадет 15 октября.

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