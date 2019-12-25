Вторничные анонимные минирования выгнали на улицу свыше 18 тысяч петербуржцев

Стражи порядка проверили 422 городских объекта.

Во вторник, 18 февраля, по Петербургу прошла новая череда эвакуаций: за день на улицу успели выйти свыше 18 тысяч человек. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Электронные письма от анонимов с угрозой минирований получили несколько районных судов города, ряд школ и детских садов, гостиниц и больниц и даже роддома. Правоохранители обошли 422 объекта, ни в одном не было обнаружено взрывных устройств или опасных веществ.

В Петербурге анонимные "минёры" перешли на "Яндекс".

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