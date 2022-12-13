Вторичное жилье Петербурга оказалось выгоднее "первички"

Однокомнатная квартира или студия в Петербурге стоит в среднем 6,6 миллиона рублей, двухкомнатная – 10,9 миллиона рублей, а трехкомнатная – 15,3 миллиона рублей.

В Петербурге дешевеет вторичное жилье. Об этом 3 января пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на экспертов.

Аналитики отмечают, что цены по сравнению с летом понизились. Так, квадратный метро во вторичном жилье сегодня стоит до 193,5 тысячи рублей, в новых квартирах – до 217 тысяч рублей. В некоторых районах можно найти квартиры с ценой 147-150 тысяч рублей за квадратный метр.

Однокомнатная квартира или студия в Петербурге стоит в среднем 6,6 миллиона рублей, двухкомнатная – 10,9 миллиона рублей, а трехкомнатная – 15,3 миллиона рублей. Эксперты полагают, что сейчас вторичное жилье интереснее для покупателей. Продавцы часто стали идти на закрытие сделки с дисконтом – до 15-20 процентов.

Ранее в Петербурге пенсионерка продала квартиру и перевела мошенникам более 14 млн рублей.

Фото: Piter.tv

