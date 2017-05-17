В "Ночь музеев" метрополитен Петербурга будет работать круглосуточно

"Петербургский метрополитен" подтвердил факт круглосуточной работы в ночь с 19 на 20 мая.

Санкт-Петербург готовится к традиционной "Ночи музеев". В этом году она состоится в ночь с 19 на 20 мая. Уже известно, что в этот день петербургский метрополитен будет работать круглосуточно. Информация об этом появилась на официальном сайте "Ночи музеев-2018". Пока что в Сети нет конкретного расписания работы станций: возможно, в круглосуточном режиме, будут действовать только самые популярные транспортные узлы подземки.

Отмечается, что участники смогут разъехаться по домам и на наземном транспорте. В частности, для обладателей единого билета "Ночи музеев" будут работать специальные автобусы. С 23.00 до 06.00 их маршрут объединит популярные музеи и станции метро.

Автобусы будут курсировать между музеями ночной программы (в черте города) по 8 маршрутам. Пять основных маршрутов пересекаются на Исаакиевской площади со стороны Александровского сада, где можно будет пересесть с одного маршрута на другой. Еще два коротких маршрута идут в музеи от станции метро "Старая Деревня", а один – от станции метро "Парк Победы" Сайт акции "Ночь музеев"

А вот график разводки мостов в ночь с 19 на 20 мая не изменится. В те моменты, когда переправы будут разведены, автобусы не смогут перебраться с одного берега Невы на другой.

Ранее мы писали, что "Ночь музеев"- 2018 пройдет в Петербурге 19 и 20 мая. Стоимость билета в 2018 году составит 400 рублей.