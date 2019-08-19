На границе начали по-новому проверять багаж россиян

Проверки по обновленным правилам начались 19 августа.

В России вступили в силу новые правила ввоза фруктов, овощей и цветов. Начиная с 19 августа, таможенники смогут проводить фитосанитарный контроль на границе. Об этом пишет "Российская газета".

По утвержденным правилам, будут проверять багаж пассажиров и экипажа судов, самолетов и поездов. Кроме того, осматривать будут и автомобили. С этого времени нельзя провозить через таможенную границу Евразийского экономического союза более 5 кг товаров с высоким уровнем фитосанитарного риска. В их числе свежие огурцы, помидоры, арбузы, дыни и цветы. Без фитосанитарных сертификатов нельзя провозить картофель и семена.

Ранее мы писали, что с 10 августа приостановился ввоз яблок и груш из Китая.

Видео: YouTube / WildFilmsIndia, The Greenchiky