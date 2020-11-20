Всеволожский район подготовит 57 участков в Углово для многодетных семей

Многодетные семьи смогут построить на участке жилье.

В пятницу, 5 февраля, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский сообщил, что многодетные семьи Романовского сельского поселения получат участки под постройку жилья.

Специалисты формируют 57 участков для бесплатного предоставления в деревне Углово, учитывая будущие дороги и инженерные сети. Отмечается, что на территории расположены земли с разрешением на индивидуальное жилищное строительство. Получить участок смогут семьи с тремя или более детьми. Выдачу земли начнут осуществлять летом этого года.

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