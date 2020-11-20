  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Всеволожский район подготовит 57 участков в Углово для многодетных семей
Сегодня, 21:55
95
smirenny

Всеволожский район подготовит 57 участков в Углово для многодетных семей

0 0

Многодетные семьи смогут построить на участке жилье.

В пятницу, 5 февраля, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский сообщил, что многодетные семьи Романовского сельского поселения получат участки под постройку жилья. 

Специалисты формируют 57 участков для бесплатного предоставления в деревне Углово, учитывая будущие дороги и инженерные сети. Отмечается, что на территории расположены земли с разрешением на индивидуальное жилищное строительство. Получить участок смогут семьи с тремя или более детьми. Выдачу земли начнут осуществлять летом этого года. 

Ранее мы писали, что в Светогорске планируют благоустроить площадь.

Фото: pixabay

Теги: всеволожский район, углово
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии