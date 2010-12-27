Всеволожские обманутые дольщики вышли с палатками на улицу

Окончание стройки в Новодевяткино ждут 1,8 тысяч человек.

В пятницу, 17 августа, у ЖК "Радужный 6" собрались обманутые дольщики с палатками и детьми. Об этом сообщает "Мегаполис".

Дольщики обращались в суд еще осенью 2017 года и просили признать компанию "ГлавСтройКомплекс" банкротом. Но за нее вступилось Правительство Ленинградской области. Они объясняли это тем, что если компанию признают банкротом, то строительство домов будет невозможно завершить. Компания "ГлавСтройКомплекс", принадлежащая бывшему вице-губернатору области Николаю Пасяды, должна дольщикам и госструктурам свыше 5,3 млрд рублей.

Окончание стройки в Новодевяткино ждут 1,8 тысяч человек.

Ранее мы сообщали, что в сданных корпусах "Новой Каменки" дольщики жалуются на протечки и неработающие лифты.

Фото: Мегаполис