В сданных корпусах "Новой Каменки" дольщики жалуются на протечки и неработающие лифты

Проблемы коснулись двух корпусов из трех.

В Приморском районе Петербурга дольщики "Новой Каменки" жалуются на обнаруженные недоделки в сданных домах. В частности, людей беспокоят протечки и неработающие лифты. Эти жалобы поступили от владельцев квартир во втором и шестом корпусах комплекса. В редакцию Piter.tv поступило письмо с рассказом о выявленных проблемах.

По словам "СПК-А", по электротехническим работам, не относящихся напрямую к лифтам, замечания устранены. По замечаниям по самим лифтам "Лифтек" ничего не делает. Вчера генеральным директором "Лифтека" было обещано, что на два в эти корпуса выйдут усиленные бригады и 12 августа лифты будут переданы управляющей компании, но сегодня никто так и не появился рассказывают активисты в социальных сетях

Местные жители отметили, что управляющая компания отказалась принимать готовность лифтовых систем,так как специалисты сочли их непригодными по техническим параметрам. В результате застройщика и производителя конструкций обязали устранить замечания. Отметим, что в это же время проблем с лифтами в третьем сданном корпусе не наблюдается: они полностью исправны.

Напомним, что дома были сданы в эксплуатацию еще в начале лета 2018 года.

Фото: Piter.tv