Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию планируется провести до мая

Голосование должно пройти в один из выходных дней.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится до 1 мая 2020 года. Об этом сообщил ТАСС источник в Совете Федерации.

Голосование должно пройти в один из выходных дней. На данный момент разрабатывается порядок проведения голосования. Также, по данным источника, 21 января на заседании Совфеда должны утвердить план реализации положений послания Владимира Путина, которые были озвучены 15 января.

Законопроект по поправкам в Конституцию планируют внести в феврале-марте текущего года.

"Справедливая Россия" и "Единая Россия" поддержали кандидатуру Мишустина на пост премьера.