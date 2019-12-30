"Справедливая Россия" и "Единая Россия" поддержали кандидатуру Мишустина на пост премьера

На заседании с партиями фамилии новых министров не обсуждались.

Фракции "Справедливая Россия" и "Единая Россия" в Госдуме подавляющим большинством поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Сейчас Мишустин является главой Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом сообщило ТАСС.

В "Справедливой России" Мишустина поддержали подавляющим большинством, один человек воздержался. В "Единой России" все выказали поддержку данному кандидату.

Как сообщил Интерфакс со ссылкой на депутата Госдумы Виктора Водолацкого, на заседании с партиями фамилии новых министров не обсуждались. Однако, изменения в кабинете министров точно будут.

Лавров прокомментировал возможную новую должность в правительстве.

Видео: YouTube/ Совет Федерации