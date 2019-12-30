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Лавров прокомментировал возможную новую должность в правительстве

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Сергей Лавров рассказал, что сразу по окончании института он "не просто какие-то должности занимал".

Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал свою возможную должность в будущем. Он отметил, что всегда честно выполнял свои обязанности. Об этом сообщило РИА Новости.

Сергей Лавров рассказал, что сразу по окончании института он "не просто какие-то должности занимал". Дипломат выступил 16 января в филиале МГИМО МИД России в Ташкенте.

В среду, 15 января, Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе.

Видео: YouTube/ CGTN, ODN, Bloomberg

Теги: лавров, медведев, правительство рф
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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