Всероссийский молодежный форум состоится в Петербурге

Основной день форума назначен на 3 ноября, когда на пяти различных площадках начнут работу секции по разнообразным направлениям.

В Петербурге с 2 по 4 ноября пройдёт Всероссийский молодёжный образовательный форум, сообщили в пресс-службе Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Основной день форума назначен на 3 ноября, когда на пяти различных площадках начнут работу секции по разнообразным направлениям. Заключительное мероприятие форума — концерт известной музыкальной группы.

Программа включает в себя секцию "Мы объединяем" в зале Wawelberg Hall на Невском проспекте, 7-9, "Мы гордимся" в атриуме Петропавловской крепости, "Мы вдохновляем" в пространстве дизайна RASKROI на Казанской улице, 25, "Мы достигаем" в музее РЖД на Библиотечном переулке, 4, и "Мы развиваем" в Университете ИТМО на Кронверкском проспекте, 49.