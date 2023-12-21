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Всероссийский молодежный форум состоится в Петербурге
Сегодня, 14:55
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Всероссийский молодежный форум состоится в Петербурге

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Основной день форума назначен на 3 ноября, когда на пяти различных площадках начнут работу секции по разнообразным направлениям.

В Петербурге с 2 по 4 ноября пройдёт Всероссийский молодёжный образовательный форум, сообщили в пресс-службе Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями. 

Основной день форума назначен на 3 ноября, когда на пяти различных площадках начнут работу секции по разнообразным направлениям. Заключительное мероприятие форума — концерт известной музыкальной группы.

Программа включает в себя секцию "Мы объединяем" в зале Wawelberg Hall на Невском проспекте, 7-9, "Мы гордимся" в атриуме Петропавловской крепости, "Мы вдохновляем" в пространстве дизайна RASKROI на Казанской улице, 25, "Мы достигаем" в музее РЖД на Библиотечном переулке, 4, и "Мы развиваем" в Университете ИТМО на Кронверкском проспекте, 49.

Ранее мы сообщили о том, что "Арктическая кадровая мастерская" начала работу в Петербурге.

Фото: пресс-служба Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями 

Теги: всероссийский молодежный форум, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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