Всероссийский день посадки леса пройдет в Ленобласти 22 мая

Управление лесами пригласило желающих поучаствовать в массовой посадке деревьев.

В лесничествах Ленинградской области 22 мая состоятся мероприятия, приуроченные к акции "Всероссийский день посадки леса". Сотрудники "Управления лесами Ленинградской области" планируют посадить более 60 гектаров растений и деревьев и тем самым приумножить, восстановить и сохранить лесные богатства. В посадке лесных культур могут принять участие все желающие.

В центральном мероприятии, которое состоится на территории Мгинского участкового лесничества, планируется участие губернатора Ленинградской области, который прежде призывал петербуржцев и ленинградцев чаще бывать в лесах.

Участники необычного субботника смогут пройти инструктаж по технике посадки сеянцев, получат посадочный материал и весь необходимый инвентарь. Со списком локаций, участвующих в акции, и их координатами можно ознакомиться по ссылке.

В прошлом году в Ленобласти посадили около 9 гектаров леса.

Фото: Pixabay