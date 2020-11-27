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Всероссийский день посадки леса пройдет в Ленобласти 22 мая
Сегодня, 15:00
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vestnick

Всероссийский день посадки леса пройдет в Ленобласти 22 мая

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Управление лесами пригласило желающих поучаствовать в массовой посадке деревьев.

В лесничествах Ленинградской области 22 мая состоятся мероприятия, приуроченные к акции "Всероссийский день посадки леса". Сотрудники "Управления лесами Ленинградской области" планируют посадить более 60 гектаров растений и деревьев и тем самым приумножить, восстановить и сохранить лесные богатства. В посадке лесных культур могут принять участие все желающие. 

В центральном мероприятии, которое состоится на территории Мгинского участкового лесничества, планируется участие губернатора Ленинградской области, который прежде призывал петербуржцев и ленинградцев чаще бывать в лесах. 

Участники необычного субботника смогут пройти инструктаж по технике посадки сеянцев, получат посадочный материал и весь необходимый инвентарь. Со списком локаций, участвующих в акции, и их координатами можно ознакомиться по ссылке

В прошлом году в Ленобласти посадили около 9 гектаров леса.

Фото: Pixabay

Теги: ленобллес, леса ленобласти, посадка деревьев, природные ресурсы
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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