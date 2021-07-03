Всего девять нерп в этом году проходят реабилитацию в Петербурге

Специалист отмечает, что количество постояльцев в этом году снизилось, в прошлом году было 34 особи.

Стало известно, что в этом году в центре на реабилитации были всего девять нерп. Об этом сообщила научный сотрудник Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андриевская в беседе с "Петербургским дневником".

Специалист отмечает, что количество постояльцев в этом году снизилось, в прошлом году было 34 особи. Как рассказала Андриевская, в 2020 году на долю балтийской нерпы выпали тяжелые испытания. Причина в том, что зима оказалась бесснежной.

Эксперт назвала причины попадания зверей на реабилитацию: родившие нерпы-самки привыкли выкладывать своих малышей на лед, а льда не было. Пришлось осваивать острова. Не менее важной стало то, что теплая погода притянула в Финский залив хищных птиц – орланов. Они охотились на нерп, причем как раз на малышей, и им очень помогало то, что щенки сидели, сгрудившись на одном островке.

Андриевская говорит, что численность птиц превышала количество зверей.

Случалось, что на 30 нерп приходилось 40 орланов",

– объяснила научный сотрудник Фонда друзей балтийской нерпы.

Однако главной угрозой для нерп остается человек. Специалист рассказала о законе, который должен уберечь животных от рыбаков.

Новый закон о рыболовстве защищает ластоногих: он оговаривает, что, если морское животное попало в сети, район рыбодобычи надо отодвинуть на пять морских миль. Если попадется снова, свернуть рыболовство вообще. Однако рыбаки скрывают информацию о пойманных в сеть нерпах, поэтому применить его в этой части еще ни разу не удавалось, – сказала Елена Андриевская.

Антропогенные факторы также наносят вред ластоногим. Так, например, строительство портов и крупных предприятий, прокладка газо- и нефтепроводов, намыв новых территорий и судоходство. По словам специалиста, такие изменения Финского залива., т.е. места обитания нерп, конечно, сказываются на их популяции.

Ранее Piter.tv писал, что нерпа Крошик научился стоять на задних ластах.

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