Против не проголосовал никто.

Все региональные парламенты России поддержали закон о поправках к Конституции. Об этом свидетельствуют итоги голосования. Они стали известны в пятницу, 13 марта.

Минимум, после которого закон направят в Конституционный суд, достигли 12 марта. Из 85 регионов в пользу документа должны были высказаться хотя бы 57. Но против не проголосовал никто.

Последними свое мнение озвучили депутаты Камчатского края, Тувы и Адыгеи, а также Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ранее стало известно, сколько россиян поддержат изменения в Конституции россиян.