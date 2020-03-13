Все региональные парламенты России поддержали закон о поправках к Конституции. Об этом свидетельствуют итоги голосования. Они стали известны в пятницу, 13 марта.
Минимум, после которого закон направят в Конституционный суд, достигли 12 марта. Из 85 регионов в пользу документа должны были высказаться хотя бы 57. Но против не проголосовал никто.
Последними свое мнение озвучили депутаты Камчатского края, Тувы и Адыгеи, а также Ямало-Ненецкого автономного округа.
Ранее стало известно, сколько россиян поддержат изменения в Конституции россиян.
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