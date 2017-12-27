Все происшествия Петербурга за 18 января: фото и видео

Piter.tv подготовил традиционную подборку происшествий в Санкт-Петербурге. В сегодняшнем материале можно посмотреть видео с места случившегося.

В Санкт-Петербурге 18 января все жители города заметили, как сложно пришлось на дорогах автомолистам. В связи со снежным коллапсом происшествий, к сожалению, прибавилось. В этом материале мы подобрали для вас самые значимые происшествия, которые случились сегодня в городе на Неве.

1. В Петербурге ФСБ задержала начальника разведки Центра "Э" с муляжом миллиона рублей. Утро новостной ленты Piter.tv началось со взятки. Сотрудники ФСБ задержали начальника разведки центра “Э” за дачу взятки. Второй преступник успел скрыться от спецслужб с муляжом в один миллион рублей. Известно, что под прицел оперативников попал подполковник Эдуард Тугушев. Его напарник - майор ГУ МВД.

2. Утром на Московском шоссе насмерть сбили перебегающего пешехода. Не доброе утро: на Московском шоссе автомобилист сбил перебегающую дорогу женщину. От сильного удара потерпевшая скончалась на месте.

3. В Московском районе ищут педофила из Средней Азии, который полгода развращал 6-летнюю девочку. Правоохранительные органы Московского района разыскивают педофила, который совершил сексуальное насилие над шестилетней девочкой.

4. В Петербурге Нева вышла из берегов: вода подступает к жилым домам. Сегодня, 18 января жители Северной столицы сообщли о том, что Нева разлилась слишком сильно. Отмечается, что подобного не случалось на протяжении 15 лет. Позже Piter.tv стало известно, что уровень Невы стал выше из-за зажоров.

5. В Петербурге на Октябрьской набережной перекрыт проезд из-за серьезного ДТП. Вот и жертвы погоды Северной столицы. В Санкт-Петербурге на Октябрьской набережной недалеко от дома № 60, в сторону станции метро "Александра Невского" произошло серьезное ДТП.

6. На Ситцевой улице столкнулись два авто: одно оказалось в заборе, другое - на тротуаре. На пересечении Ситцевой улицы и Стародеревенской произошла авария. Друг в друга врезались два автомобиля. В результате столкновения одна из машин влетела в дорожное ограждение, вторая "улетела" на поребрик.

7. В Ленобласти "спалили" незаконную выгрузку мусора . В Колтушах недалеко от агрофирмы "Выборжец" застрял грузовик во время несанкционированной выгрузке мусора. На место прибыли неожиданные для водителя помощники.

8. На Добролюбова в ДТП попали сотрудники ДПС. Очевидцы рассказали, что оперативно приехал Гос Эко Контроль Ленинградской области, а также сотрудники полиции. Пользователи сети шутят, что это мгновенная карма.