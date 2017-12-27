В Московском районе ищут педофила из Средней Азии, который полгода развращал 6-летнюю девочку

Мигрант в течение полугода растлял шестилетнюю дочь знакомого.

Правоохранительные органы Московского района разыскивают педофила, совершившего год назад сексуальное насилие над шестилетней девочкой.

С заявлением на преступника обратился 35-летний отец пострадавшей. Днем 17 января от дочери он узнал о злодеянии. По рассказу свидетеля, с января по июль 2016 года знакомый заявителя растлил малолетнего ребенка в квартире на Пулковской улице.

Сообщается, что по данному преступлению полиция подозревает 36-летнего выходца из Средней Азии. Его местонахождение устанавливается.