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В Московском районе ищут педофила из Средней Азии, который полгода развращал 6-летнюю девочку
Сегодня, 10:22
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lesjasap
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В Московском районе ищут педофила из Средней Азии, который полгода развращал 6-летнюю девочку

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Мигрант в течение полугода растлял шестилетнюю дочь знакомого.

Правоохранительные органы Московского района разыскивают педофила, совершившего год назад сексуальное насилие над шестилетней девочкой. 
 
С заявлением на преступника обратился 35-летний отец пострадавшей. Днем 17 января от дочери он узнал о злодеянии. По рассказу свидетеля, с января по июль 2016 года знакомый заявителя растлил малолетнего ребенка в квартире на Пулковской улице. 
 
Сообщается, что по данному преступлению полиция подозревает 36-летнего выходца из Средней Азии. Его местонахождение устанавливается.
Теги: изнасилование , московский район , педофил , педофилия , ребенок , розыск
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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